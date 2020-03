Como se derrota al coronavirus. Los sencillos consejos de un médico argentino que se viralizó en toda América Latina

¿Alcanza con un metro y medio de distancia? ¿Cómo se destruye el coronavirus? ¿Cuánto dura en el ambiente y cuánto en el cuerpo? Sencillo y claro, el especialista en inmunología Alfredo Miroli respondió a todo

“Estamos frente a un virus grandote, grandote y pesadito (…) Este virus, al metro veinte, metro cincuenta como máximo, se cayó”. Así, con lenguaje sencillo, accesible a todo el mundo, el médico argentino Alfredo Miroli explicó cuáles son las características del coronavirus, por qué el jabón es la mejor prevención -”¿No tiene alcohol en gel?: no se preocupe, no regale dinero”-, qué pasa cuando ingresa al organismo, etcétera

Estas explicaciones y consejos de Miroli fueron brindados en una entrevista realizada en los estudios de la Radio 21 de Tucumán, para el programa Primer Plano que conduce Germán Valdez, y rápidamente se hicieron virales por lo didácticos.

Miroli es presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán, la provincia de la que es oriundo. Es especialista en Inmunología y tiene una larga trayectoria pública ya que se desempeñó como subsecretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Nación, en la década del 90 y, más recientemente, hasta 2014, fue Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de Tucumán.

Hasta dónde “viaja” el virus

El doctor Miroli explicó por qué la distancia social de metro y medio es suficiente: se debe al “peso” del coronavirus, mayor que el de otros virus como el del sarampión, que puede “viajar” más lejos. Las microgotas de saliva que emanamos al hablar pueden volar hasta 12 metros, el virus, no. “Este virus -dice Miroli- al metro veinte, metro cincuenta máximo, se cayó. Si yo estuviese a dos metros de personas infectadas no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme vía aérea porque es pesado y se cae”.

Pero por esas mismas características “resiste afuera un tiempito”, advierte. Y da un ejemplo: “Una persona estornudó, cayó el virus a un metro y medio pero yo vengo dentro de tres días y toco ese pasamanos y podría estar el virus”.

Es por eso que el lavado de manos es esencial, “antes de llevarlas a la boca, los ojos o la nariz, porque el virus por la piel no penetra”.

“Jabón, jabón”

“El mejor antiséptico no es el alcohol en gel, es el jabón”, explica, porque éste “rompe” la estructura de esa corona que caracteriza al virus del Covid-19.

De las medidas de prevención, “ésta es la más importante”, dice Miroli, haciendo el gesto de refregarse las manos. “Me las lavo, porque el virus aguanta afuera [N. de la R: y el jabón lo destruye]. Jabón, jabón”, insiste.

“Si uno quiere tener un buen antiséptico pone agua, pone jabón, lo tiene en spray -es la receta casera de Miroli-. Se lava las manos bien lavadas con jabón”.

Este tipo de virus, por otra parte, “no queda en nuestro cuerpo para siempre”, aclara. “Si yo me infecto ahora con un virus de ácido ribonucleico, pasa el ciclo que tiene que hacer el virus, peleamos los dos, me enferma a veces, otras veces no; si sobrevivo, tengo anticuerpos contra el virus y no tengo más el virus, dejó de ser infectante”.

La eficacia de la cuarentena

Y agrega un dato más, muy importante: “¿Al cabo de cuánto tiempo dejo de ser infectante? Al cabo de doce días y después nunca más, ya no lo tengo. ¿Qué tengo? Anticuerpos contra el virus”. De esto se desprende el consejo más importante y que explica la cuarentena generalizada decretada por el gobierno argentino, entre otros: “Guardate en tu casa 15 días”.

Miroli también explica que el barbijo sólo debe usarse si uno tiene el virus, para no contagiar, o para atender a una persona contagiada. O si se va a estar en un lugar de mucha aglomeración y cercanía inferior al metro y medio con otras personas.

No es la medida más importante. Sí lo es la cuarentena, que, dice Miroli, en realidad es quincena, “porque, en el hipotético caso que tuviera el virus, yo sé que dentro de 15 días no lo tengo más”.

Paracetamol sí, ibuprofeno no

“El paracetamol actúa sobre algo que se llama ciclooxigenasa, pero sólo sobre la central, no sobre las periféricas. No llega al riesgo de aumentar sangrado ni nada a diferencia del ibuprofeno”, explica Miroli acerca del tratamiento de quien tiene la enfermedad. Aunque aclara: “Los equipos médicos van a indicar normas”, pero por lo general el “sistema inmune” de cada persona, es el que “lo va a pelear” al virus.

El paciente que está en su casa debe usar barbijo “cuando está reunido con la familia” y “tener un spray con jabón y una esponjita para ir pasando en los lugares que tocó”.

Los del entorno, lavarse bien las manos. “Con eso, el resto de la familia no se va a infectar”, concluye.