INJUSTICIA: Trabajadores viales piden al Gobierno estabilidad laboral

17/02/2020. Desde esta mañana realizan una protesta frente a la sede de Vialidad de Salta, en España 721. Aseguran que hace un mes y medio que piden audiencia en el Grand Bourg, pero no los reciben.









Un grupo de alrededor de 50 trabajadores viales protestan desde primera hora de hoy frente a la sede de la Dirección de Vialidad de Salta, en España 721, a la espera de ser recibido por autoridades provinciales. El grupo quiere hacerle llegar a los funcionarios un pedido de estabilidad laboral para alrededor de 450 trabajadores que realizan tareas de conservación y mantenimiento de caminos a través de convenios que mantiene la Provincia con 23 municipios del interior.





Daniel Mamaní, secretario general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, explicó que decidieron manifestarse porque vienen pidiendo audiencia en Grand Bourg desde hace más de un mes y medio sin recibir respuestas hasta hoy.

El dirigente detalló que son más de 450 los trabajadores que desde hace 10 años se encuentran cumpliendo funciones en negro a través de estos convenios. Agregó que hasta el año pasado cobraban 10.235 pesos por ocho horas de trabajo, y que luego de intensas negociaciones con el Gobierno anterior lograron subir ese valor a 19.500 pesos por seis horas de trabajo.









Sin embargo, quedó sin resolver el tema de la estabilidad laboral, por el que tanto Vialidad como los municipios no brindaron respuestas. Mamaní detalló que hoy y mañana van a mantener la protesta frente a la sede de Vialidad, a la espera de una respuesta sobre su pedido de audiencia en el Grand Bourg. En caso de no recibir respuesta, no descartaron cortar rutas para hacerse escuchar. Mientras tanto, explicaron, quedaron varias obras que se están dejando sin hacer, como la limpieza de cauces de ríos, la construcción de gaviones y el despeje de caminos.