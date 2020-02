INJUSTICIA: Más de 450 trabajadores de Vialidad temen por su continuidad laboral

El Portal de Guemes



Alrededor de 50 trabajadores viales marcharon por las calles céntricas de la ciudad, desde la Dirección de Vialidad Salta (España 721) hasta Casa de Gobierno en barrio Grand Bourg. Aseguran que hay alrededor de 450 empleados con un futuro laboral es incierto, por lo que exigen una estabilidad.

La intención de la marcha fue tratar de conseguir una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz; o con cualquier autoridad provincial. El próximo martes volverán a salir en caravana si es que no consiguen abrir diálogo. Como ultima medida, cortarán la ruta de Aunor.

El delegado general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, Daniel Mamaní, comentó a LA GACETA: "ahora Vialidad quiere que los municipios nos blanqueen a todos. Pero ellos no pretenden enviar la plata de los aportes. Sino que los gastos sean descontados del sueldo de nosotros". Añadió que desde 2016 se vienen manifestando y recién en 2019 lograron un aumento.



Mamaní insiste en la estabilidad laboral. "Ahora nosotros estaríamos siendo trabajadores del municipio y nos explicaron que nos pueden dejar sin trabajo de acá a dos meses o en cuatro años si pierde la gestión de los intendentes que nos representen. Hace 10 años que trabajamos con Vialidad y creemos que son ellos quienes tienen que hacerse cargos ya que prestamos servicio en el mantenimiento de rutas y no dentro del ámbito municipal", dijo.



¿Qué rol cumple un trabajador vial?

El referente de la Unión de Trabajadores Viales contó que la tarea principal es el mantenimiento de rutas, desmalezamiento de banquinas, limpieza de alcantarillas, bacheo, enripiado y manejo de maquinarias.



"En planta hay una estimado de 909 empleados y en la actualidad está quedando menos de 500", aseguró Mamaní.





