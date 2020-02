DEPORTES: REDES de la Patria se recuperó y ganó en el cierre

El Portal de Guemes





17 FEBRUARY, 2020

MARIANA FRÍAS - FUENTE LA LOCAL SALTA CAPITAL



ZONA 5 – Con el color y el calor de las tribunas, en Campo Santo, se jugó el encuentro entre Redes de la Patria y San Antonio. Un partido que tuvo todos los condimentos y además fue decisivo para especular la parcialidad de resultados de esta primera ronda de la zona 5 del Torneo Regional Amateur 2020.

En el primer tiempo fue un monologo por los dirigidos por el “Toti” Olarte; por el lado de San Antonio en los primeros minutos las situaciones claras y remates al arco no fueron certeras ya que terminaron por arriba del travesaño. Las jugadas que más se aproximaron al área rival, tuvieron como protagonistas a Gómez y Cáceres que en las bandas. Mientras que por el lado del equipo del “dúo del ataque”, Moncholi/Papadopulos tuvo como protagonista a su arquero Salva quien se dedicó a tapar remates y salvar las situaciones claras que “La Villa” generó en los primeros 45 minutos. Redes se limitó a los a sacar pelotas y esperar para la contra, cómo fue la situación del “Pollo” Rojas que tuvo la más clara al recibir una pelota larga que le quedó justo a sus pies y con un zurdazo remata al arco de Juan Cruz Mullieri quien logró salvar su valla.

Ya en el complemento Redes de la Patria salió con otros aires, dispuesto a ganar el encuentro. En los primeros minutos atacó el área rival constantemente, las jugadas preparadas y los remates al arco de la mano de Ferris, Peralta y Rojas protagonizaron el juego. La banda derecha se vio monopolizada por Mendilar, mientras que el sector izquierdo lo dominaba Rojas. La defensa se paró sólida con “Bateria” Guanca a la cabeza quien aparece para cederle un pase a Rojas que se deslizaba por la banda izquierda y al llegar a la puerta del área rival mandó un centro que le quedó a Nicolas Char quien la empujó adentro del arco de Juan Cruz Mulieri, que nada pudo hacer, así a los 6 minutos de la segunda parte Redes de la Patria se puso en ventaja con el único tanto de la tarde en Campo Santo. San Antonio se quedó sin ideas, desde el banco ingresaron Alejandro Taborda y Julián López, dos jugadores con impronta en ofensiva para buscar el empate, fue el propio López quien tuvo la más clara pero no llegó a concretar. Ya cerca del final, la visita se quedo con diez por la expulsión del Juan Pablo Mamani en la acumulación de amarillas.

Con este resultado, Redes de la Patria consiguió su primera victoria, con la que no sólo sumó cuatro puntos, sino que desplazó al propio San Antonio al tercer lugar con 3 unidades. El equipo villero, que tuvo una semana convulsionada por las idas y vueltas de la dirigencia y el “Toti Olarte”, deberá trabajar con el tiempo justo y sin margen para errores.





Síntesis

Redes de la Patria (1)

1-Francisco Salva 2-Mauro Flores 3-Fernando Acevedo 4-Facundo Zapiola 5-Rodrigo Feris 6-Flavio Guanca 7-Fabricio Rojas 8-Lucas Mendilar 9-Franco Ferry Oña 10-Rubel Peralta 11-Nicolas Char. DT: Pablo Moncholi-Miguel Papadopulos. Suplentes: 12-Nahuel Vargas 13-Leonardo Suárez 14-Esteban Tasca 15-Matías Barzola 16-Benjamin Jurado 17-Luis Soruco 18-Isaac Toledo.

Villa San Antonio (0)

1-Juan Mulieri 2-Juan Mamani 3-Enzo Alvarado 4- Facundo Sánchez 5-Jorge Pichotti 6-Nahuel Calvo 7-Leonardo Villa 8-Juan Gómez 9-Daniel López 10-Emmanuel Caseres 11-Oscar Domínguez. DT: Raul Olarte. Suplentes: 12-Lucas Witte 13-Facundo Castro 14-Gustavo Ortiz 15-Christian Mora 16-Alejandro Taborda 17-Federico Ambrogi 18-Julian López.

Gol: 10´ST Nicolas Char (R).

Amarillas:

Redes de la Patria: 34´PT Facundo Zapiola – Flavio Guanca – 18´ST Ruben Peralta.

San Antonio: 37´PT Juan Pablo Mamani – Oscar Domínguez – 45´ST Juan Pablo Mamani.

Expulsado: 45´ST Juan Pablo Mamani (SA).

Cambios:

Redes de la Patria: 21´ST Matías Barzola x Lucas Mendilar – 25´ST Esteban Tasca x Nicolás Char – 34´ST Benjamín Jurado x Rubén Peralta.

San Antonio: 7´ST Alejandro Taborda x Leonardo Villa – 11´ST Emmanuel Cáseres x Federico Ambrogi – 25´ST Julián López x Facundo Sánchez.

Árbitro: Aldo Córdoba.

A. Asistente 1: Juan Aguilera.

A. Asistente 2: Eduardo Iramain.

Estadio: Dr. Lucio Cornejo.

Horario: 17:30.

Fotos: Mariana Frías.

Por: Salomé Flores – Darío Quipildor.