Prestamo ANSES Rechazado: ¿Cuales son los Motivos y ERRORES?

Por Sofia Rios

Desconocer la solicitud del crédito: Si en caso que en tu recibo de haberes se esté descontando el crédito ANSES y todavía no solicite el crédito entonces tendrás que hacer el reclamo de manera presencial en una oficina de ANSES para notificar que nunca realizaste el pedido del crédito.



El dinero no se acredito en tu cuenta bancaria: La demora de ANSES en depositar el préstamo es de cinco días hábiles. Verificar que el número de CBU que informaste en ANSES sea correcto, presentar la copia del resumen de tu cuenta junto a la constancia de CBU para aclarar que no tenes el dinero en tu cuenta bancaria.



Solicitar cancelar el turno: Si pediste cancelar el turno para pedir el crédito ANSES y recibiste en 48 horas un correo electrónico notificando que el turno fue cancelado entonces no vas a poder pedir el crédito. Volver anotarse y completar el formulario del turno para pedir una nueva fecha y horario de turno.



No cumplir con la edad: Si no estás dentro de los rangos etarios de ANSES al momento de realizar la solicitud del préstamo mayor de 18 años y no superas los 75 años entonces no te van a dar el préstamo.