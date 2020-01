INFORME: Altos costos para estudiar en otras provincias del país

El Portal de Guemes

20 DE ENERO 2020 - Salta, Tucumán y Córdoba son las más elegidas por los jujeños. La mayoría también se va para empezar a vivir solo.Algunos ya comenzaron a volver hacia sus lugares de estudio, ya que deben prepararse para rendir exámenes finales.











Por Luis Caraballo



Siendo una nueva oportunidad para los hijos, y una inversión para los padres, estudiar en otras provincias puede tener un costo elevado si se piensa en la situación económica que atraviesa el país y que la sufre la mayoría. Alquilar un departamento puede llegar a costar 10 mil pesos en promedio, y un saldo para otros gastos puede superar los $7 mil por mes

La ubicación del departamento y su costo, la seguridad y el transporte son algunos de los aspectos que se analizan al momento de darles la oportunidad a los jóvenes que sueñan con tener la profesión que anhelaban desde chicos. Aunque también, el dinero por comida, material de estudio, salidas y expensas son otros gastos a tener en cuenta.



Abogacía, Medicina, Veterinaria e Ingeniería, entre otras, son las carreras más buscadas por los jujeños que se van de la provincia a formarse para su futuro.



Según pudo conocer El Tribuno de Jujuy consultando a padres y estudiantes que se fueron de la provincia, alquilar un departamento puede tener un costo de $10 mil por mes (sin expensas). Ese precio alcanzan en Córdoba, una de las más elegidas por los jujeños. En tanto, otros precios que se dieron a conocer son: en La Plata $9 mil, en Salta $7.300, en Mendoza $6.500 y en Tucumán $6 mil, en promedio por cada lugar.



Muchos tienen que renovar los contratos este año, por lo que descuentan que habrá un importante aumento. Dentro de los destinos seleccionados hay que mencionar que otorgan boletos estudiantiles gratuitos en el transporte, por lo que es un gasto menos para los estudiantes.



Hay que pensar que para aquellos que tienen la oportunidad de poder estudiar en otra provincia del país es una inversión que se hace para poder tener ese futuro que buscan desde corta edad, y también para empezar a independizarse y saber administrarse solos.



Lucas Quiroga, estudiante en la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" sede Comodoro Rivadavia, Chubut, expresó que "volvería a Jujuy para visitar o descansar, porque para otra cosa -vivir o trabajar- lamentablemente esta provincia no me da las herramientas ni tampoco incentivos para quedarme. Es todo cuestión de sentidos, más que nada. La provincia no me los da, ni a mí ni a muchas otras personas más".

"Lo que es el mercado laboral acá en Jujuy yo diría que es el mercado de la informalidad. Es mucho más el mercado negro que reina en todo Jujuy que el sector privado. No se siente el sector privado, no conozco personas que estén trabajando en el sector privado. En Chubut son muy pocas personas así", añadió Quiroga

El efecto por dejar ir a los hijos

Decir “hasta luego” a los jóvenes que se van a estudiar a otra provincia, nunca es fácil. El hecho que no estará en las mesas familiares, en los festejos o en las salidas de la familia, son las principales ideas que deben hacerse los padres en este nuevo período. Sin embargo, el tiempo puede remediar eso, sabiendo que están haciendo algo que les gusta, pero sobre todo, que van bien en el estudio.

“Es una experiencia ambivalente. Por un lado, uno está muy feliz porque un hijo va a iniciar una nueva etapa y yo estoy convencida de que lo único que dejamos los padres, es el estudio. Pero como madre, un enorme dolor de tener que soltarlo y de darse cuenta que crecieron y dejarlos que empiecen a volar. Yo lloraba un montón, pero comencé a vivir una vida sin mi hija”, comentó Ana Laura Figueroa.

El caso de ella, a través de su hija Camila Figueroa, estudiante de Veterinaria en Salta, que tuvo que cambiar de provincia, no hizo que abandonara su sueño.

Graciela Torres, madre de Camila Delgado, también estudiante en Salta, contó cómo vivió ese período. “Por todas las cosas que pasan, por la inseguridad, uno siempre está preocupado, yo a mi hija la llamo desde que se levanta hasta que se acuesta, y porque vive sola, si está bien, si llegó bien. El primer año mi hija entraba a las siete de la tarde y salía a la una de la mañana, para mí era todo el tiempo preocupante”, dijo.



Tener a hijos afuera, es como mantener dos casas, pero la inversión por ellos y su futuro vale la pena.