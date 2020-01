GENERAL GÜEMES: Aprobaron la nueva ordenanza tributaria 2020

El Portal de Guemes

7 DE ENERO 2020 - 01:25 Los oficialistas explicaron que resulta clave para mantener los servicios públicos al día. Desde la oposición argumentaron que es un aumento del 100%, lo que fue desmentido. Nota: Sergio Tapia

Vista de la sesión ordinaria donde resultó aprobada la nueva escala tarifaria para la ciudad de G�emes.





Luego de ser tratada en comisión, el cuerpo de Concejales de la ciudad de General G�emes dio luz verde a la aprobación de la nueva escala tarifaria para el pago de los impuestos municipales. Su aprobación tuvo lugar durante la sesión ordinaria llevada cabo la semana anterior.

Esta actualización se vino solicitando ya desde la gestión anterior pero nunca salió de comisión. Su reciente aprobación está relacionada con la asunción en el cargo como intendente de quien fuera el anterior presidente del Concejo Deliberante, Sergio Salvatierra.



Denuncian tarifazo

Desde el sector opositor se expresaron en contra de dicha aprobación, manifestando que se trataba de un tarifazo, y que los valores fueron incrementados en un 100%.

Sobre esta aprobación, la actual presidenta del Concejo, Stella Maris Pérez, quien renovó su mandato en las últimas elecciones, explicó: "Siempre fuimos conscientes de que la escala tarifaria debía actualizarse, pero no estábamos de acuerdo con algunos puntos que se plantearon desde la gestión de la exintendenta Alejandra Fernández".

"Por ejemplo, nos parecía que era muy peligroso que la unidad tarifaria esté sujeta de actualizaciones con la suba del dólar o de la nafta; con todos los aumentos que hubo, los impuestos estarían por la nubes. También se habían incluido otros ítems con los que no estábamos de acuerdo, por esa razón nunca se aprobó, ahora con esta nueva propuesta las cosas son muy distintas y los aumentos no son muy significativos", manifestó la edil.

Opinión profesional

Para saber un poco más sobre esta nueva escala, recurrimos a la palabra de la contadora Karina Schmitt, quien fue contratada por el cuerpo de concejales para que les brindara asesoramiento profesional.

"Quiero aclarar que solo fui asesora sobre esta propuesta de actualización de la unidad tributaria. Si hablamos sobre el incremento que sufrió la unidad tributaria, sí podemos decir que fue de un 100%", dijo la asesora contable.

Pero aclaró que la unidad tributaria es un valor en pesos por el cual se multiplica el valor tributario que tienen fijados los distintos impuestos municipales, por ejemplo si el pago de un impuesto es de 30 unidades tributarias, lo que se debe hacer para calcular su monto en pesos, es multiplicar ese número 30 por el valor de la unidad tributaria que sería de 1,5. Es decir, que el valor a pagar es de 45 pesos. Lo práctico de este sistema es que para actualizar todos los impuestos solo se debe variar la unidad tributaria, con este solo cambio ya quedaría configurada una nueva escala de tasas comunales.

Para la contadora Schmitt, hablar de porcentaje lleva a mucha confusión. "Decir que la unidad tributaria sufrió un incremento del 100%... pareciera que estuviéramos hablando de un gran impuestazo, pero si miramos bien los valores en pesos, veremos que los impuestos municipales en nuestra ciudad son muy pocos significativos en la economía familiar. Por ejemplo, la tasa por alumbrado, barrido y limpieza en una zona 4 pasó de 18 pesos mensuales a $26 que es, con la actualización, lo que estarían pagando las familias. Y en una zona 1, es decir una zona más residencial, con el aumento deberán pagar 35 pesos mensuales", especificó la contadora guemense.

"El pago por un inmueble en una zona 1 era de 450 pesos anuales, es decir solo $37,5 por mes y con la actualización pagarán 75 pesos por mes. Como vemos los valores son ínfimos, eso se debe a que la escala está muy desactualizada, si comparamos con Salta donde la unidad tributaria es de 12 pesos contra los 3 pesos de la nuestra, podemos notar esa desactualización, dado que desde 2016 no se actualiza", aclaró.

"Para brindar servicios"

"La Municipalidad usa estos recursos genuinos para brindar los servicios básicos a la comunidad, pero los insumos como combustible, elementos de aseo, vestimenta, entre muchos otros, subieron en cantidades astronómicas en estos últimos años. Mi consejo es que una vez por año se actualice la unidad tributaria, solo así el municipio podrá prestar debidamente los servicios a la comunidad", finalizó la contadora Schmitt.

Monotributistas

Otros aspectos que fueron tenidos en cuenta en esta actualización, cuyos valores comenzarán a percibirse a partir del 2020, fueron para los contribuyentes monotributistas comprendidos en las categorías A, B y C, a quienes se les va a dar un reducción un 50% en actividades varias.

Y en el caso de los jubilados, ellos tendrán una reducción del 55% en el pago del impuesto. Finalmente, no habrá aumentos automáticos, cada aumento deberá ser tratado por el Concejo Deliberante, según quedó decidido por los concejales guemenses.

