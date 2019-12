SERGIO SALVATIERRA PRESENTO AL NUEVO GABINETE MUNICIPAL

Secretario de Gobierno

" Marcelo Lazarte "

Contador Público, Ex Secretario de Gobierno, Ex Secretario de Hacienda, ex Diputado Provincial, ex Funcionario Coordinador de Asuntos Ferroviarios, Presidente de Club Belgrano, es de la ciudad de General Guemes.

Secretario de Hacienda

" Cdor. Germán Humacata "

Contador Publico Nacional, Especialista Auditoria y Control de la Universidad Católica de Salta, Ex Audito del Hospital San Bernardo, Asesor Contable del Concejo Deliberante de Guemes.

Secretaria de Planificación

"Arq. Estela Opertti" Arquitecta Universidad de Cordoba, Trabajo como Coordinadora del Proyecto en Salta y Tucuman, Planificación Territorial del Noa, Coodinadora la Proyecto Salta 2.030,

Secretario de Obras Públicas

"Ing. Fernando Nuñez "

Ingeniero Civil, Recibido en la Universidad de Nac. Salta, se desempeño profesionalmente en el sur del país en Diferentes Obras Públicas, Laboratorista de Suelos, construcción de Vivienda y grupos habitacionales.

Secretaria de Desarrollo Social

"Eleonora Garraffa", Psicóloga Social, Promotora de Salud, Derechos Humanos y Salud, Desarrollo Comunitario, Coodinadora del Programa Socio Educativo en Gral. Guemes.





Secretario de Cultura y Turismo

" Ariel Pablo Britos "

Ariel P. Britos es Escritor, Historiador y Profesor de Historia, Analista Programador, Prof. de colegio Secundario, en Col. de Guemes y Cobos.

El resto de las Direcciones y Jefes de área se ira dando a conocer durante la semana a partir de prestar juramento al Frente del Municipio.





Info: El Portal de Guemes en internet

Fotos:

Fotos: El Portal de Guemes