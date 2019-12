Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

El Portal de Guemes

La cantante sueca tenía 61 años y venía luchando desde hacía un largo tiempo contra un cáncer de cerebro.





La vocalista de Roxette tenía 61 años.



La industria de la música está de luto. Este martes 9 de diciembre por la mañana, Marie Fredriksson murió a los 61 años tras una larga contra un cáncer de cerebro.



“Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”, expresó a través de un un comunicado la representante de la artista, Marie Dimberg.







La cantante sueca se había hecho conocida en los años 80 con el dúo Roxette que compartía junto con el guitarrista Per Gessle. Entre sus mayores éxitos se encuentran “It’s Must Have Been Love”, “Listen to your heart” y “The Look”.







Entre sus mayores éxitos con Roxette se encuentran “It’s Must Have Been Love”, “Listen to Your Heart” y “The Look”.



Los últimos años de la artista no habían sido fáciles. Si bien la enfermedad había sido detectada a fines del 2001, Fredriksson había logrado continuar con su carrera hasta que su estado comenzó a empeorar, poco a poco.



Hace tan solo algunos meses, la cantante había publicado su autobiografía, en la que relataba los sucesos más importantes de su infancia y adolescencia, además de las dificultades que le tocó atravesar por la fama y su eterna lucha contra un cáncer terminal.

Marie Fredriksson, la indiscutible voz de los 80

Nacida en marzo de 1958 en Suecia, Marie Fredriksson siempre supo que quería dedicarse a la música. De hecho, durante su tiempo como estudiante en la secundaria, la cantante formó bandas como “Strul” y “Mamas Barn”, también vinculadas al género pop.



En 1984, Fredriksson logró sacar su primer álbum Het Vind y si bien consiguió un interesante éxito en su país, la artista sabía que tenía que seguir trabajando en su carrera.



En ese momento justo, llegó a su vida el compositor y guitarrista, Per Gessle. Se habían visto anteriormente, pero este resultaba el indicado para darle forma al dúo que tanto les daría reconocimiento musical. La química entre ellos fue inmediata y tras algún tiempo, en 1986, nació Roxette. Ambos lograron idear una dupla creativa de las más llamativas de los años 80.







Así lanzaron su primer sencillo Neverending Love para el álbum con el que lograron un éxito de ventas en Suecia, sin embargo, querían ir por más. En 1988 sacaron su segundo disco Look Sharp! y con él llegó el reconocimiento que tanto habían perseguido. Los temas Listen To Your Heart y The Look llegaron al puesto número 1 en los principales charts de Estados Unidos y su fama mundial no paraba de crecer.



De hecho, en 1990, su conocida balada It’s Must Have Been Love formó parte de la banda sonora de Pretty Woman, la clásica comedia romántica que protagonizaron Julia Roberts y Richard Here.



Luego llegarían canciones como Spending my Time o How Do You Do con los que cautivaron a más fanáticos, incluso con el álbum totalmente en español. No cabía duda, Roxette ya había dejado su huella en historia de la música.







Tras un período ininterrumpido de éxitos, a Marie se le diagnostica un tumor cerebral en 2001. Sin embargo, con la fuerza que la caracterizaba, al tiempo, la cantante volvió con su carrera musical aunque, esta vez, como solista.







En 2011, la artista se unió nuevamente a Per Gessle para regresar con la banda. Hicieron una gira por varios países y así lograron despedirse de sus fanáticos.



Marie Fredriksson se había casado con Mikael Bolyos y tuvo dos hijos, quienes realizarán una ceremonia privada para homenajear a “la increíble voz de los 80”.