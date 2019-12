LA FURIA DEL PÚBLICO Indignación en las redes sociales por la eliminación de Charlotte Caniggia del Súper Bailando

El Portal de Guemes





REDACCIÓN DE PRONTO.COM.AR | 03/12/2019 | 23:05

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul fue eliminada por el jurado, pero la audiencia no estuvo para nada de acuerdo con la decisión.

No es la primera vez que Charlotte Caniggia participa en el Bailando, pero sí es la primera vez que llega tan lejos en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, sus sueños de ser campeona se frustraron esta noche, cuando quedó eliminada del certamen por decisión del jurado, compuesto por Ángel de Brito, Marcelo Polino, Flor Peña y Nicole Neumann, y del BAR.





Todo empezó el lunes, cuando la joven bailó bachata contra Nico Occhiato, pero el público eligió a su contrincante. Luego, le tocó enfrentar a Flor de la V y Gabo Usandivaras en el ritmo de grandes clásicos, tras el cual quedó eliminada. Charlotte y Agustín Reyero bailaron al ritmo de You are the one that I want, de la película Grease, mientras que la otra pareja se lució con Vogue, de Madonna. Los votos del jurado y del BAR resultaron 7 a 0 en favor de Flor y Gabo, que quedaron entre los 7 finalistas del Súper Bailando.



Como si esto fuera poco, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis había contado que decidió renunciar al elenco de la obra de Flor de la V, con quien iba a hacer temporada en el verano. "Estaba muy buena la oferta, pero decidí no hacerlo. En estos momentos me hace falta estar con mi familia, con mi mamá, creo que es más importante eso. La plata será para otro momento, no importa eso", explicó el lunes. "Cuando pienso en mi familia me hace mal, me cuesta un poco asimilarlo" agregó al día siguiente en diálogo con Tinelli.

Así, la mediática si quedó sin el pan y sin la torta, y en las redes sociales el público mostró toda su indignación por la decisión del jurado de dejarla fuera de la competencia.