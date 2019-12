Jorge Macedo asumió como Director de Vialidad de la Provincia

El Portal de Guemes

Gobierno Hace 4 horas

El nuevo titular del organismo asumió esta mañana tras la jura de funcionarios que se realizó en la Casa de Gobierno. “Es un nuevo desafío que lo voy a tomar con toda la seriedad”, anunció.





En la mañana de este jueves, el gobernador Gustavo Sáenz, en compañía de su Gabinete y de funcionarios provinciales, tomó juramento a secretarios de Estado, quienes se integran a la estructura del Ejecutivo salteño.

Entre los nuevos funcionarios se encuentra Jorge Macedo, quien a partir de hoy será el titular de Vialidad de la Provincia, cargo para el cual tiene previsto interiorizarse en profundidad sobre su realidad para poder comenzar a tomar las acciones necesarias.

“Es un nuevo desafío que lo voy a tomar con toda la seriedad que significa”, aseveró Macedo en diálogo con InformateSalta, donde se mostró decidido al asumir la gestión. “Espero hacer un buen papel”, agregó.

Del mismo modo, recordó cómo fue que el gobernador Sáenz lo eligió para el puesto: “Me llamaron hace un par de semanas, yo vengo del ambiente privado de una empresa constructora, él me pidió que me animara para este desafío el cual acepté”.

Tras la jura, Macedo puntualizó que desea “empezar a ver los problemas que hay para comenzar a tomar medidas, para que siga esto funcionando como lo venía haciendo”. No obstante, reconoció que “hay varios problemas, (como) los convenios con los municipios, los problemas gremiales”, junto a una mirada inmediata de acciones en conjunto con el Comité de Crisis.

Finalmente, el titular de Vialidad anticipó que una de la primeras acciones iba a consistir en profundizar sobre el estado de los trabajadores tercerizados, “ver cómo era el mecanismo anterior y ver si lo modificamos, lo dejamos como está o lo mejoramos”.

FUENTE: INFORMATE SALTA