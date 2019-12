Así quedaría el calendario de feriados para 2020

Este documento, que lleva la firma del entonces presidente Mauricio Macri, aclaró que se trata de feriados y no de “días no laborables”, por lo que tanto los organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a darles estos descansos a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlos según lo establecido en la ley.

Al calendario de feriados habituales, se agregaron el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como fechas destinadas "a promover la actividad turística”.

A nivel nacional hay 19 feriados (12 inamovibles, 4 trasladables y los 3 “puente” anunciados en octubre) y 11 días no laborables, los cuales solamente afectan a los empleados públicos y bancarios, mientras que para el sector privado depende de cada empresa. A esos 19 hay que sumar los feriados para los salteños: 20 de febrero, por la Batalla de Salta y 14 y 15 de Septiembre, por la festividad del Milagro. No nos estamos olvidando de Martín de Güemes: es sólo que ya es un feriado nacional. En este caso, sería transferible y se pasaría al 15 de Junio, no al 17.





Así quedaría el calendario de feriados y días no laborables para el 2020:

1 de enero (feriado): Año Nuevo

20 de febrero. Feriado sólo para Salta, por el aniversario de la Batalla de Salta.

24 y 25 de febrero (feriados): Carnaval

23 de marzo (feriado): Feriado puente

24 de marzo (feriado): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (feriado): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

9 de abril (no laborable): Jueves Santo

10 de abril (feriado): Viernes Santo

9, 10, 15 y 16 de abril (no laborables): Pascuas Judías.

24 de abril (no laborable): Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

1 de mayo (feriado): Día del Trabajador

24 de mayo (no laborable): Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán

25 de mayo (feriado): Día de la Revolución de Mayo

15 de junio (feriado transferible): Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes. En Salta se suele realizar el acto de conmemoración el 17 de Junio, que cae miércoles en 2020. Se pasaría para el lunes 15.

20 de junio (feriado): Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (feriado): Día de la Independencia

10 de julio (feriado): Feriado puente

31 de julio (no laborable): Fiesta del Sacrificio en la religión islámica

17 de agosto (feriado transferible): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de agosto (no laborable): Año Nuevo Islámico

14,15 Septiembre. Feriado en Salta, por la procesión del Milagro.

19 y 20 de septiembre (no laborables): Año Nuevo Judío

28 de septiembre (no laborable): Día del Perdón en la religión judía

12 de octubre (feriado transferible): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre (feriado transferible): Día de la Soberanía Nacional

7 de diciembre: Feriado puente

8 de diciembre (feriado): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (feriado): Navidad.